Messa nel cassetto e negli almanacchi la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev, è tempo di pensare al campionato e al derby col Torino. Esattamente 25 anni fa, domenica 3 dicembre 1995, la notte del Delle Alpi prevedeva la stracittadina della Mole tra la Juve di Lippi e il Toro di Sonetti. Fu un trionfo in grande stile dei bianconeri, che a fine stagione non avrebbero conquistato lo scudetto ma l'ultima Champions della propria storia all'Olimpico contro l'Ajax. Ma in quel derby, valido per la 12^ giornata della Serie A 1995-96, la pratica primo tempo fu già archiviata da una tripletta di Gianluca Vialli, seguita nella ripresa dal gol di Ciro Ferrara e dal definitivo 5-0 segnato su rigore da Fabrizio Ravanelli.