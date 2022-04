L'attesa aumenta, l'adrenalina è alle stelle e tra poche ore assisteremo forse alla partita più importante dell'intera stagione per Juve ed Inter. I bianconeri per centrare l'impresa e scavalcare i 'nemici di sempre' in classifica, i nerazzurri per riscattare un periodo non idilliaco e soprattutto per non dire definitivamente addio ai sogni scudetto. Il clima è già incandescente così, ma i tifosi juventini hanno trovato il modo per surriscaldare ulteriormente l'ambiente con una coreografia, come quella che si può vedere nella postazione frontale alle telecamere e che cita l'iconico slogan: 'Fino alla Fine', in attesa di capire se ce ne saranno altre pochi istanti prima del fischio di inizio.