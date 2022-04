Domenica sera all'Allianz Stadium si disputerà il big match di campionato tra Juventus ed Inter che, da sempre è una delle partite di cartello della Serie A. Questa volta però la posta in gioco sarà altissima , dato che in caso di vittoria, la Vecchia Signora scavalcherebbe proprio i nerazzurri al terzo posto in classifica. Ma c'è un dato a cui i bianconeri dovranno prestare particolare attenzione. L’Inter è infatti la formazione che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (ben 19), anche perchè è una delle quattro formazioni che vanta il maggior numero di gol segnati nell’ultima mezz’ora di gioco (22 reti, come Atalanta, Lazio e Verona).