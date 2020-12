Archiviata la Champions, ecco il derby della Mole. Sabato alle 18, sempre allo Stadium, arriva il Torino per una gara fondamentale. Essenziale nel percorso di crescita della Juventus, che anche in campionato deve spingere e trovare continuità nei risultati. A rischio ancora Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, mentre rientreranno tre giocatori che ieri sera hanno riposato e sono stati preservati per essere al meglio: Juan Cuadrado, Danilo e Paulo Dybala. Tutti pronti per esserci dal primo minuto.