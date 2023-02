Il difensore del Torino, Buongiorno, ha parlato ai canali ufficiali del club prima del derby contro la Juve: "È una settimana diversa, in cui ci carichiamo il più possibile. Aspettiamo tanto questa partita"."C’è già, ho incontrato qualche tifoso che mi ha iniziato a parlare, chiedere. Si sono raccomandati per il derby"."In realtà è sempre stato uguale perché anche da più piccoli sono partite diverse. Già là sia in famiglia e sia personalmente lo sentivo tanto. Era una partita importante già a 6/7 anni".