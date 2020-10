Paulo Dybala ha la febbre. Una gastroenterite lo tiene ai box da qualche giorno, causandogli anche qualche linea di febbre, che lo esclude anche dalla seconda gara della nazionale argentina, in scena questa sera a La Paz contro la Bolivia. Dopo l'Ecuador, il secondo forfait per la Joya, che rimarrà però con la Seleccion e tornerà solo dopo la notte. L'umore non è dei migliori, anzi, è molto amareggiato per il viaggio fatto a vuoto e per lo 0 alla casella minuti in stagione fino a qui.



LA SITUAZIONE - Prima l'infortunio alla coscia, ora questo. Anche se, a scanso di equivoci, Dybala è stato sottoposto a un doppio tampone, che ha dato esito negativo. Il professor Giovanni Di Perri, primario di Malattie Infettive all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, ha anche spiegato: "La protezione post infezione pare scarsa, ma Dybala individualmente non rischia nulla. Il malessere attuale può essere facilmente dovuto ad altra infezione". Niente rischi in materia di coronavirus, ma un'attenzione maggiore per lui. La sua voglia di giocare è tanta e tornando stanotte con il volo privato di Lionel Messi vorrebbe essere subito a disposizione di Pirlo, per preparare il Crotone e scendere in campo da titolare. Più facile vederlo partire dalla panchina, con Morata titolare, ma prima dovrà superare i problemi di salute. Altrimenti sarà, di nuovo, forfait.