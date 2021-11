Non solo il primo posto nel girone. Un'eventuale vittoria nel match di questa sera a Londra contro ilregalerebbe alladi Allegri anche uneuropeo. Come fa presente il club bianconero tramite il suo sito ufficiale, infatti, la Vecchia Signora ha vinto tutte le ultime cinque partite di, la striscia aperta più lunga nella competizione, condivisa con il. Un trionfo nel match odierno vedrebbe dunque la Juve stabilire il suo nuovo record di vittorie consecutive (sei) in Coppa dei Campioni/Champions League.