Archiviata la vittoria in campionato contro la Lazio, è già tempo diper la, che martedì sera affronta ilnella gara valida per la quinta giornata del girone. Due i precedenti dei bianconeri allo stadio londinese: come ricordano dal sito ufficiale del club, risalgono al 2009 (sconfitta per 1-0 con gol di Drogba) e al 2012 (pareggio per 2-2 con doppietta di Quagliarella). Nella capitale inglese la Juve ha giocato complessivamente sette volte, tre contro l'Arsenal fra Coppa delle Coppe e Champions League, due appunto con i Blues, una contro il Fulham e l'ultima contro il Tottenham.Stamford Bridge è lo stadio più antico del regno Unito, poiché è stato Inaugurato nel 1877. Capienza molto simile all'Allianz Stadium, 41.631. Curiosità: fino al 2006, quando è stato inaugurato l'Emirates Stadium, sempre a Londra, era lo stadio più grande della nazione. La struttura è situata ovviamente al confine con l quartiere di Chelsea, a poca distanza da Craven Cottage, lo stadio del Fulham. Proprio al Fulham fu proposto a inizio secolo, dopo aver ospitato solo gare di atletica leggera fino al 1904. Ma invano: proprio in quegli anni nacque allora il Chelsea, che ha sempre utilizzato l'impianto. Nel corso dei decenni Stamford Bridge ha subito molte ristrutturazioni, l'ultima delle quali alla fine del millennio. Certamente la sfida di martedì sera si giocherà all'interno di uno degli impianti più caldi di tutta l'Inghilterra.