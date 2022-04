E' solo questione di ore prima che la Juve scenda in campo per quella che sarà la prossima sfida di campionato, dove sul destino dei bianconeri ci sarà il Cagliari di Mazzarri. La vera minaccia dei rossoblù è rappresentata da Joao Pedro che però, registra un dato non affatto brillante contro la Vecchia Signora. Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui João Pedro ha partecipato a meno gol: uno solo, la rete segnata allo Stadium nel 3-1 bianconero del 3 novembre 2018.