Tra poche ore Cagliari e Juve scenderanno in campo nell'anticipo della Sardegna Arena, in una gara che non sarà affatto scontata per la Vecchia Signora. Ma c'è un dato che rassicura i bianconeri e soprattutto la retroguardia, perchè anche contro l’Udinese, il Cagliari ha subito gol da fuori area: sono ben 12 le reti dalla distanza incassate dai sardi (solo lo Spezia con 13 ha fatto peggio finora in questo campionato); la Juventus, però, non segna da fuori dal 9 gennaio, grazie alla rete di Dybala contro la Roma.