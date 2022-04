Domani sera la Juventus sarà impegnata nella delicata trasferta in Sardegna contro il Cagliari, dove ci sarà la forte volontà di riscattare la sconfitta maturata nell'ultima uscita contro l'Inter. I bianconeri però, potranno fare affidamento su un dato estremamente positivo che, vede la Vecchia Signora come una delle uniche due squadre di Serie A ad essere imbattute in campionato da novembre ad oggi, a pari merito proprio con l'Inter di Simone Inzaghi.