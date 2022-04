Domani sera la Juve sarà impegnata in quel di Cagliari in una sfida che non sarà affatto semplice per i bianconeri, dato che entrambe le squadre necessitano di punti. Gli ultimi precedenti però sorridono alla Vecchia Signora che, ha torvato il successo in ben 10 degli ultimi 11 confronti con i rossoblù. In questa striscia, per 8 partite è riuscita anche a non subire gol.