Andrea Pirlo si avvicina alla sfida contro il Bologna, in programma domenica alle 12.30, con un dubbio a centrocampo. Verso un turno di riposo Rodrigo Bentancur, al suo posto è ballottaggio aperto tra Adrien Rabiot e Weston McKennie. A destra chance per Federico Bernardeschi che sostituirà l'altro ex Fiorentina Chiesa, e sulla fascia opposta ci sarà Aaron Ramsey, pronto ad accentrarsi sulla trequarti per trasformare il 4-4-2 in un 4-3-1-2.