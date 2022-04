Domani sera la Juve ospietrà il Bologna all'Allianz Stadium, in una sfida che sarà decisiva per continuare ad inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. C'è un dato però che preoccupa i bianconeri, o meglio, gli attaccanti di Madama. Stando ai dato raccolti dalla piattaforma Opta infatti, Il Bologna è la squadra che difende meglio sui corner in questo campionato, avendo subito una sola rete sugli sviluppi di calcio d’angolo (quella di Skriniar a settembre contro l’Inter).