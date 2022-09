Inizia oggi la settimana che porta al prossimo impegno di campionato tra Juve e Bologna, con i bianconeri che sono costretti a vincere per portare una boccata di aria fresca in tutto l'ambiente, oltre a non perdere ulteriore terreno dalle squadre che sono in testa. Massimiliano Allegri che dovrà ancora capire come e soprattutto con chi scendere in campo, considerando le numerose assenze per infortuni e squalifiche. Mancheranno infatti Milik e Di Maria, con quest'ultimo che potrebbe essere rimpiazzato dal rientro di Cuadrado.