La Juventus è tornata di nuovo in campo ieri dopo due giorni di riposo, pronta per preparare la sfida di sabato pomeriggio con il Bologna. Allegri ritroverà Morata e De Sciglio, reduci dalla squalifica, ma ha alcuni dubbi e uno riguarda Bonucci: non è ancora al top della condizione dopo l’infortunio che lo ha frenato per oltre un mese, ma punta al rientro da titolare, anche se non è favoritissimo. In caso di nuova panchina, scrive il Corriere dello Sport, toccherebbe ancora a Chiellini accanto a De Ligt, con Danilo a destra e Pellegrini o Alex Sandro a sinistra. Con Morata di nuovo a disposizione, Max potrebbe riproporre il 4-2-3-1 con Alvaro, Dybala e Cuadrado alle spalle di Vlahovic.