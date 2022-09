Domenica alle 20,45 la Juventus sarà impegnata nella sfida casalinga contro il Bologna, in cui Madama sarà chiamata a vincere senza possibilità di replica. I tre punti servono non soltanto per tentare di rimettersi in carreggiata e cercare di risalire la vetta, ma anche e soprattutto per portare una boccata di aria fresca in tutto l'ambiente. Ci saranno delle novità importanti provenienti dal J Medical, perchè per la sfida contro gli emiliani Allegri recuperà diverse pedine fondamentali. Locatelli e Rabiot sono infatti pronti al rientro, diversa invece la situazione per Miretti. Nella Gallery di seguito ecco la situazione dei calciatori bianconeri.