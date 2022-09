Durante la sosta la Juventus proverà a recuperare energie fisiche e soprattutto mentali, in vista di quelli che saranno i prossimi impegni prima dello stop previsto per i Mondiali. Si tornerà in campo il 2 ottobre contro il Bologna, dove Massimiliano Allegri tenterà di recuperare anche qualche giocatore dall'infermeria. Uno di questi sembra essere il francese Adrien Rabiot, pronto a fare il suo ritorno in campo nella sfida contro gli emiliani.