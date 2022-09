Siamo alla vigilia di quello che sarà il secondo turno di Champions League tra la Juve e il Benfica, con i bianconeri che sono chiamati a vincere per non compromettere drasticamente le sorti del girone. Ecco di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione della squadra allenata da Schmidt.BENFICA (4-2-3-1) - Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt.