Quella di domani sera sarà una gara fondamentale per le sorti della Juventus, ferma a 0 punti nel girone di Champions e che non può concedersi un ulteriore passo falso contro 'i diretti avversari'. I bianconeri potranno però contare sul recupero di alcune pedine importanti, come quello di Angel Di Maria. Il Fideo sarà infatti a disposizione di mister Allegri e ora resta solo da capire se verrà lanciato dal primo minuto o se invece, farà il suo ingresso in campo a gara in corso.