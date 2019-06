Your browser does not support iframes.

L'Italia affronta questa sera la Grecia per proseguire al meglio il proprio percorso di qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Si tratta, senza dubbio, di una tra le sfide più impegnative per gli azzurri nel proprio girone, anche considerando l'atmosfera da sempre elettrica nell'impianto di Atene. Roberto Mancini sembra aver ormai deciso per il 4-3-3, ma senza Moise Kean al centro dell'attacco. Ci sarà, invece, il capocannoniere della scorsa Serie A, Fabio Quagliarella, a fare da centravanti nel tridente offensivo. La Juventus, però, non dispera, avendo tre titolari in formazione.



La probabile formazione dell'Italia contro la Grecia è nella nostra gallery dedicata.