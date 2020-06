E' già vigilia. Sì, eccome. E questo pomeriggio parla Maurizio Sarri, intorno alle 16.45. Torna la conferenza e torna anche il toto formazione: chi schiererà il tecnico bianconero nella delicata sfida del Ferraris, contro un Genoa in piena lotta per non retrocedere? Di sicuro rientrerà Danilo sulla fascia, data l'emergenza terzini; occhio anche a Ramsey, che potrebbe rivedersi nel ruolo di mezzala: Pjanic, dunque, potrebbe essere relegato in panchina dopo aver svolto nella giornata di ieri le visite mediche con il Barcellona. Bentancur (diffidato) in regia e ultimi dubbi da sciogliere in attacco: Higuain può far riposare Ronaldo (riposo già in programma venerdì), in difesa invece da monitorare la situazione di Chiellini. Buffon? Se giocasse (contro il 'suo' Genoa), sarebbe record di presenze in Serie A.