Tra poco meno di due ore lascenderà in campo nell'anticipo della 16° giornata del campionato di Serie A, dove ad attenderla ci sarà ildi Alberto Gilardino. Ci sono ancora dei dubbi di formazione da sciogliere per entrambi gli allenatori, con Massimiliano Allegri che sta pensando ad, dettato anche da una situazione quasi obbligata.- Il riferimento va al centrocampista bianconero Adrien, che ha accusato dei dolori al piede dopo il pestone subito nella sfida contro il Napoli e che, dunque,. Situazione che è stata presa al vaglio anche da Massimiliano Allegri, il qualeal posto dell'ex Psg. Sull'ex centrocampista della Next Gen si era espresso proprio nella conferenza stampa di ieri, dove aveva dichiarato che fino a questo momento, Miretti è rimasto 'fuori per scelte tecniche', ma che al tempo stesso rappresenta un tassello 'fondamentale' per le gerarchie di Allegri e questa sera avrà ulteriormente modo di mettere in crisi l'allenatore livornese nelle scelte future.