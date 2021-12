"IRRESISTIBILE APACHEPer due anni consecutivi Juventus-Genoa ha visto Carlos Tevez assoluto dominatore. E non solo perché in entrambe le occasioni è andato in rete, contribuendo alle affermazioni della Signora. A colpire è stata la sua feroce determinazione, espressa nel gol del 2013-14 (finta e conclusione di sinistro su assist di Asamoah) e ancor più nel torneo successivo, quando sgancia un destro terrificante al termine di una progressione inarrestabile."