Dopodomani la Juventus affronterà il Genoa a Marassi per l'11^ giornata di Serie A. Una partita nella quale i bianconeri devono dar seguito al buon ruolino innestato con le vittorie nel derby e a Barcellona. Per ritrovare certezze, mister Pirlo si affiderà sulle fasce difensive a due certezze di queste settimane: Juan Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. Gli esterni sudamericani, tra i giocatori di più lunga militanza nella Juve attuale, sono in un buona forma e stanno dando un grande apporto con la loro esperienza.