Questa sera a Marassi la Juve avrà la possibilità di superare momentaneamente il Napoli in classifica e balzare così al terzo posto. Il Genoa però, dal canto suo proverà in tutti i modi a conquistare dei punti fondamentali per la lotta salvezza. Ma c'è un dato da registrare e che sorride ai bianconeri. Negli ultimi 9 incontri al Ferraris infatti, non si è mai verificato un pareggio ma 3 vittorie dei rossoblù e 6 per Madama, con l'ultimo X che risale alla stagione 2011/2012, in una gara che si concluse con il punteggio di 0-0.