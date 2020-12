5









Paulo Dybala scalpita. L'argentino non vede l'ora di tornare, di essere di nuovo protagonista in questa Juventus. La riduzione della squalifica di Alvaro Morata - da due a una giornata, ufficializzata ieri - sembrava aver complicato pesantemente le sue chance di essere titolare contro il Genoa, stando a quanto riferito questa mattina dai principali quotidiani. Ma le sue quotazioni sono in crescita. Complice anche l'Atalanta alle porte - si giocherà mercoledì alle 18.30 - Andrea Pirlo è orientato a dare fiducia al suo numero 10, che vuole recuperare fisicamente e mentalmente quanto prima. Chi gioca con lui? Cristiano Ronaldo. E non solo...



LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVE CONTRO IL GENOA: eccola nella nostra gallery.