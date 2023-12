sono pronte a dare il via a quella che sarà la 16° giornata del campionato di Serie A, con i bianconeri che vogliono continuare a stupire, ma soprattutto, provare a mettere la freccia sull'Inter per la terza volta consecutiva. Così come si tratta anche del terzo venerdì consecutivo che la Vecchia Signora scende in campo, dopo aver già giocato i due match precedenti contro Monza e Napoli. Quella di Marassi non sarà una partita affatto semplice, soprattutto considerano che il Grifone è rimasto imbattuto in 5 delle ultime 6 gare casalinghe. Servirà, dunque, una buona dose di concentrazione, oltre a delle idee di gioco che possono mettere in crisi la difesa avversaria.- Qui molto dipenderà da, che molto probabilmente verrà fiancheggiato da une che, di conseguenzaper tutta la durata del match. Sarà infatti l'ex centrocampista del Sassuolo il punto di riferimento della squadra, con la speranza che possa smistare e gestire quanti più palloni possibile, come fatto in questa seconda parte di inizio stagione, dove