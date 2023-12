Domani sera la Juve farà visita al Genoa in quel di Marassi, con i bianconeri che necessitano obbligatoriamente dei tre punti se vogliono continuare ad inseguire il passo dell'Inter. C'è un dato particolare a cui prestare attenzione, dato che nelle ultime 10 sfide a Marassi tra Grifone e bianconeri non è mai emerso un pareggio, con 6 vittorie per la Vecchia Signora e 4 per i rossoblù.