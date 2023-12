Kenan Yildiz si candida per giocare titolare contro il Frosinone (gara in programma sabato alle 12:30). Il talento turco potrebbe esordire dal primo minuto con la Juve. Allegri è stuzzicato dall'idea e, riferisce la Stampa, potrebbe utilizzarlo sia come attaccante che come trequartista. Rabiot infatti rimane in dubbio per il prossimo impegno della Juve e il tecnico pensa anche ad una variazione tattica. Il classe 2005 fin qui ha trovato poco spazio. Solo trentotto minuti in campionato anche se l'assenza nel match della Juve Next Gen (in cui invece c'era Huijsen), può essere un segnale in vista del Frosinone.