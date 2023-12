Domani alle 12:30 la Juve farà visita al Frosinone nella sfida del Benito Stirpe, con i padroni di casa che vengono dalla storica vittoria in casa del Napoli per 0-4. In attesa di conoscere quelle che sono le formazioni ufficiale delle due squadre, ecco di seguito quello che potrebbe essere l’11 scelto da Di Francesco per affrontare i bianconeri.FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Monterisi; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco.