Alle 12.30 lafarà visita alnella trasferta della 17° giornata del campionato di Serie A, dove entrambe le squadre vanno a caccia di tre punti importanti. I bianconeri per continuare a mantenere il passo dell’Inter, i ciociari, invece, per continuare a stupire ed incantare come fatto a Napoli nell’ultimo turno di Coppa Italia. Nella giornata di ieri però i bianconeri hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di Federico Chiesa, che non risulta nella lista dei convocati per la gara di contro i gialloblù.- Per una notizia cattiva però, ce n’è anche una buona per Max Allegri. Il riferimento va ad Adrien, che dopo aver saltato l’ultima uscita contro il Genoa ritroverà una maglia da titolare per il match contro i ciociari, riandando così a comporre il terzetto dei titolari con Manuele Weston. Molte fasi della partita passeranno da questa linea e se verrà gestita al meglio potrà rivelarsi decisiva per la Juve.