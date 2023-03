Il difensore centrale delMatthiasha parlato ai microfoni di TMW in vista della sfida didi domani contro la- "Non abbiamo certamente giocato il nostro miglior calcio ma il risultato lascia ogni possibilità aperta. Abbiamo perso una sola gara in casa in questa stagione, tifosi e squadra sono eccitati di giocare questa gara. Sarà una sfida di enorme passione".- "Sfida fisica, molto intensa. La Juventus ha giocatori forti, straordinari a livello individuale e hanno giocato benissimo come squadra all'andata a Torino".- "Dobbiamo essere maggiormente focalizzati sulle occasioni che si presenteranno cercando altrettanto di crearne di più. Allargando il gioco e occupando l'area, questa sarà la strategia e sono davvero ottimista".