A due giorni dalla sfida decisiva dicontro il, l'infermeria dellaè di nuovo piena ( ne abbiamo parlato QUI ). Come spiega Tuttosport, a confortare Massimilianoc'è la certezza di poter contare nuovamente su Angel, tenuto a riposo con la Sampdoria per fargli smaltire l'affaticamento, mentre resta più di un dubbio per la difesa considerando la concomitante assenza die Leonardo, per cui gli esami di ieri hanno evidenziato un trauma contusivo alla gamba sinistra che probabilmente non sarà recuperabile entro giovedì.In questo senso la buona notizia arriva da Gleisonche, per quanto un po' malconcio, dovrebbe essere regolarmente a disposizione in Germania. A questo punto il tecnico bianconero ha tre soluzioni: utilizzare Mattiacome terzo centrale cona destra e l'altro brasiliano al centro, oppure coinvolgere uno tra Federico(che agirebbe da centrale di destra) e Daniele(che invece farebbe il centrale). Già l'allenamento di quest'oggi potrebbe fornire qualche indicazione preziosa per la scelta finale.