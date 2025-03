Verso Fiorentina-Juventus, Thiago Motta rivoluziona la squadra?

2024 Getty Images

Rivoluzione Juventus contro la Fiorentina?

ha lasciato strascichi per le dimensioni della sconfitta in casa bianconera. La Juve ha però tutta la settimana per poter superare quanto successo e preparare nel migliore dei modi la gara con la Fiorentina, in programma domenica 16 marzo. I viola invece saranno impegnati in Conference League nel ritorno contro il Panathinaikos. Ma Thiago Motta è pronto a cambiare dopo la sconfitta per 4-0 in casa?Le scelte disaranno influenzate dalle condizioni fisiche dei giocatori disponibili e dall'esigenza di riscattare la recente sconfitta, mantenendo viva la corsa per un posto in Champions League. Il tecnico Motta sta considerando alcune modifiche tattiche per affrontare al meglio la Fiorentina. Ovviamente l'ultima prova ha visto quasi tutta la squadra giocare sotto le aspettative. In particolare in attacco, dove uno tra Yildiz e Nico Gonzalez può lasciare spazio a Mbangula. Non cambierà invece il centravanti, con ancora Kolo Muani titolare.

Da capire poi come Thiago gestirà Koopmeiners e McKennie; quest'ultimo apparso in difficoltà e probabilmente stanco dopo le tante partite giocate. Occhio quindi anche a possibili cambi a centrocampo. Novità possibili anche in difesa con Kalulu e Veiga che insidiano Gatti e Kelly.