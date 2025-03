Verso Fiorentina-Juventus, Nicolò Fagioli a Sky: 'Ci saranno persone a cui voglio bene ma...'

Getty Images



Parla Nicolò Fagioli

L'ex centrocampista della Juventus Nicolòha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida della sua Fiorentina contro la Vecchia Signora di domenica. Queste le sue parole:"La mia è stata una giocata ingenua, ha causato sofferenza. Potevo evitare, migliorerò anche su questo. Siamo partiti male all’andata, l’obiettivo era quello di passare in casa, era il risultato che volevamo e adesso dobbiamo pensare alla Juve. Sono molto felice di essere qua, sto avendo le mie possibilità di giocare con continuità. Il mister mi sta aiutando molto, sono felice della scelta e devo dare il massimo per ripagare la fiducia della società. Sicuramente sarà una partita emozionante, dove troverò persone a cui voglio molto bene".