La stagione entra nel vivo, Maurizio Sarri è già concentrato sulle due sfide con la Fiorentina - sabato - e contro l'Atletico Madrid per il debutto in Champions. Martedì inizieranno a rientrare i nazionali, due giorni di riposo per chi in questi giorni non è sceso in campo. Per la trasferta di Firenze, secondo Tuttosport, l'allenatore della Juventus sta pensando di confermare il tridente con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo ai lati del Pipa Higuain.