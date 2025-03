Verso Fiorentina-Juventus: Conceicao, Savona e Rouhi ancora a parte ma c'è ottimismo, le ultime

Juventus, Conceicao, Savona e Rouhi ancora a parte

Prosegue il lavoro dellain vista della delicata sfida contro la, in programma domenica alle ore 18. Un match in cui sono in palio punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League e dove i bianconeri dovranno reagire dopo la clamorosa sconfitta contro l'Atalanta per 4-0. Mentre i viola sono impegnati quest'oggi in Conference League contro il Panathinaikos, la Juventus può allenarsi senza ostacoli nel mezzo e preparare quindi con calma la prossima partita di campionato.I giocatori, dopo la doppia seduta di ieri, tra campo e palestra, si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per svolgere l'allenamento. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni diTutti e tre hanno saltato la partita con l'Atalanta per problemi fisici. Hanno continuato a svolgere lavoro differenziato. Non sono quindi ancora a disposizione di Thiago Motta ma c'è ottimismo sulle loro condizioni.

Conceicao recupera per Fiorentina-Juventus?

Ci saranno ancora tre giorni prima del match con la Fiorentina e quindi rimangono chance che Motta possa recuperare Conceicao, Rouhi e Savona. Soprattutto il rientro dell'esterno portoghese sarebbe una grande notizia per la Juve che ritroverebbe un elemento molto importante nel reparto offensivo. Rimangono in dubbio per la trasferta di Firenze. La giornata di domani potrà dare un'indicazione chiara sulla loro presenza.