Chi in attacco contro la Fiorentina? Secondo la Gazzetta dello Sport, Vlahovic, uno dei due grandi ex assieme a Federico Chiesa, dovrebbe partire dalla panchina per lasciar spazio all’intoccabile Kean di questi tempi. L’azzurro è pronto a partire titolare per la quinta volta di fila. Dopo aver fatto espellere Thiaw contro il Milan (episodio chiave) ed essersi visto cancellare due reti dalla Var contro il Verona, Moise punta a segnare e a sbloccarsi al Franchi.