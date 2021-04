1









Szczesny e Ronaldo, uniche certezze. Probabilmente insieme a Leonardo Bonucci. Parte da qui, Andrea Pirlo, nella settimana più complicata per motivi di campo e soprattutto extra. Con il Parma è arrivata una vittoria molto simile a un sospiro di sollievo: ma la Champions è tutta da conquistare, perché la corsa non è mai stata così serrata.



LE PROBABILI SCELTE - Con Szczesny confermato in porta, i primi dubbi arrivano già in difesa: dove giocherà Juan Cuadrado? Se più basso, Danilo giocherà terzino sinistro. Altrimenti, Alex Sandro con Juan più alto sull'esterno. Bonucci giocherà titolare, Chiellini e De Ligt si giocano un posto con il capitano in vantaggio sull'olandese. In mediana, occhio alle scelte: Bentancur, Rabiot e un trequartista a scelta tra Ramsey e McKennie. Kulusevski dovrebbe giocare dal primo minuto, così come Cristiano Ronaldo. Al momento, Dybala in vantaggio su Morata.