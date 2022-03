L'attesa per il fischio di inizio del big match in programma all'Artemio Franchi sta per giungere al capolinea. Tra poche ore infatti, Fiorentina e Juventus saranno pronte a darsi battaglia nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia, con la curva Fiesole che non vede l'ora di 'accogliere' il suo ex bomber, Dusan Vlahovic. Con il serbo dalla loro parte, ora i favoriti dovrebbero essere i bianconeri ma va tenuto conto anche di alcuni dati. Negli ultimi 5 precedenti tra le due squadre infatti, solo 2 sono state le vittorie della Vecchia Signora, trovando poi 2 pareggi e una sconfitta negli altri restanti incontri.