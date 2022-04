Iniziata nella mattinata di ieri, la vendita dei biglietti dedicati ai tifosi della Fiorentina per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in casa della Juve è stata lampo. Già sold out il settore riservato ai sostenitori viola, con i biglietti - 1.016 in totale quelli disponibili - andati letteralmente a ruba nel giro di poche ore. I non residenti in Toscana potranno acquistare i tagliandi anche in altri settori dell'Allianz Stadium, magari vicino a quello degli ospiti, e in tanti si stanno muovendo proprio in questa direzione.

Dalle parti della Fiorentina, del resto, l'entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria per 3 a 2 contro il Napoli: entusiasmo che, come riporta Il Corriere Fiorentino, è anche sfociato in una grande "festa", con i tifosi accorsi in massa alla stazione di Campo di Marte per salutare la squadra al momento del ritorno in città. L'ultima volta che in Toscana si era arrivati a tanto fu all'antivigilia di Natale 2020, dopo la vittoria per 0-3 proprio in casa della Juventus.