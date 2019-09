Ancora poche ore, poi sarà di nuovo campionato. La Juve riparte da Firenze dove prende il via un ciclo di 7 partite, tra campionato e Champions, che si concluderà il 6 ottobre con il derby d’Italia contro l’Inter. Tanti impegni, tutti ravvicinati e complicati. A partire dalla delicata sfida alla Fiorentina di Montella. Restano piccoli dubbi a Maurizio Sarri per il match con i viola. Come rimarcato dal stesso tecnico ieri in conferenza stampa, in questo momento verrà privilegiata la solidità, l’affermazione di un’identità tattica e di un assetto che può fortificarsi senza un turnover eccessivo, anzi. Per questo, a Firenze e con l’Atletico Madrid la Juve che ha in testa il tecnico sarà molto simile a quella vista nelle prime uscite stagionali.



LE SCELTE DI SARRI - Praticamente obbligata la linea difensiva, che sarà composta sulle fasce dal neo acquisto Danilo, al debutto dal 1’ minuto dopo l’ingresso, con annesso gol, con il Napoli e da Alex Sandro sulla corsia mancina. I due centrali saranno i confermatissimi Bonucci e De Ligt. L’unica vera incertezza della vigilia riguarda il centrocampo. Sicuro di un posto in cabina di regia Miralem Pjanic, meno scontate le mezzali. Khedira, in gran forma, sarà della partita, mentre Matuidi è in leggero vantaggio su Rabiot per presidiare il centro sinistra, posizionandosi così nel delicato spicchio di campo alle spalle di Ronaldo. Il portoghese, reduce dalle 4 reti alla Lituania, affiancherà in attacco Gonzalo Higuain, che fungerà ancora da punta centrale, e Douglas Costa. Solo panchina, almeno inizialmente, per Dybala e Bernardeschi.



LE SCELTE DI MONTELLA - Nei viola Montella appare intenzionato a proporre dal 1’ minuto il tridente composto da Chiesa, Boateng e Ribery, mentre a centrocampo, non convocato Benassi, agiranno Badelj, Castrovilli e Pulgar. Davanti a Dragowski la novità è invece l’ex bianconero Caceres, che dovrebbe vincere la concorrenza di Dalbert per una maglia sull’out mancino, con Lirola a destra. Difensori centrali saranno invece Pezzella e Milenkovic.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Chiesa. A disp.: Terracciano, Terzic, Ceccherini, Venuti, Dalbert, Ranieri, Ghezzal, Cristoforo, Sottil, Zurkowski, Vlahovic, Montiel. ALL.: Montella.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Ramsey, Rabiot, Bentancur, Emre Can, Dybala, Cuadrado, Bernardeschi. ALL.: Sarri.



ARBITRO: Irrati di Pistoia.