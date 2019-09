Secondo La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri sta già studiando la Juve che scenderà in campo contro la Fiorentina nel prossimo weekend. E la concentrazione si sposta sul tridente: Douglas Costa se la gioca con Bernardeschi ma viene dato per favorito perché è rimasto a Torino a lavorare duro; Gonzalo Higuain attende l'altra maglia da centravanti, mentre non si tocca Cristiano Ronaldo che dovrebbe ugualmente partire titolare.