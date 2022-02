Dopo aver accorciato sensibilmente la classifica, ora la Juve si proietta esclusivamente alla delicata trasferta di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma al Franchi per il 2 marzo. Sarà una partita infuocata, considerato come si è conclusa l'ultima sessione di mercato e con i Viola che giocheranno con il coltello tra i denti, così come i tifosi della Fiesole, sui quali siamo pronti a scommettere che non riserveranno un'accoglienza 'gentile' nei confronti di Dusan Vlahovic. Intanto, è stata appena designata la squadra arbitrale e a dirigere l'incontro sarà l'arbitro Guida. I suoi assistenti saranno Carbone e Lo Cicero, al VAR ci va Irrati.