Archiviata con una vittoria la sfida contro lo Spezia, un altro match di campionato è già alle porte per la. Sabato pomeriggio alle 15.00, infatti, i bianconeri affronteranno laallo Stadio Franchi, in una partita sempre molto attesa che Massimilianopresenterà domani all'Allianz Stadium. L'appuntamento con ladella vigilia è fissato alle ore 14.00: le dichiarazioni del tecnico saranno trasmesse in diretta sui canali ufficiali del club bianconero, oltre che qui su ilBianconero.com.