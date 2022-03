Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Pupo ha parlato di Dusan Vlahovic, che domani tornerà al Franchi con la Juve per la sfida di Coppa Italia. Ecco il pensiero del cantante, tifoso della Fiorentina: "In questo momento storico invito tutti i tifosi ad accogliere Vlahovic con la più totale indifferenza, che può ferire più delle contestazioni. Allo stesso modo a lui do un consiglio: se dovesse segnare, e il rischio è alto, non si azzardasse a esultare, sarebbe un gesto immaturo e fuori luogo. Aveva detto che sarebbe rimasto fino a fine stagione, abbiamo assistito a tutta una manfrina e poi è stato venduto alla Juve, come già accaduto con Baggio, Chiesa o Bernardeschi. Serve sincerità".