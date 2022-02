Ordine pubblico a rischio con Fiorentina-Juve? Possibile, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino. Tra i tifosi viola, del resto, è ancora vivo il risentimento per il passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic, che tornerà allo Stadio Franchi da avversario prima del previsto: l'appuntamento è per la semifinale di andata di Coppa Italia, in programma il 2 marzo, e il rischio concreto è che i sostenitori della squadra di Italiano possano rendersi protagonisti di "rappresaglie" nei confronti dei tifosi ospiti, oltre che di insulti verso il centravanti serbo. In tal caso, sarebbe serio anche il rischio di sanzioni per la Fiorentina.