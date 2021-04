2









Manca sempre meno e l'attesa cresce sempre più. Ogni partita è fondamentale, ma a Firenze la Juve dovrà evitare anche il minimo passo falso: nella lotta Champions, c'è chi corre velocissimo e anche solo inciampare potrebbe costare caro. Ecco perché, se potrà farne parte, Danilo sarà della partita. Ecco perché Andrea Pirlo, tutti i suoi dubbi, se li terrà fino all'inizio della gara.



LE SCELTE - Cosa filtra dal ritiro di Firenze? Intanto, le certezze: da Szczesny (che rientra al posto di Buffon) a Cristiano Ronaldo. Tutto in mezzo è da costruire, con il ballottaggio Dybala-Morata ancora al centro di ogni discorso. In difesa, Danilo ha dato l'okay per esserci e vedremo se il tecnico lo schiererà: al momento è in vantaggio, con Alex Sandro confermato dall'altro lato, Chiellini e Bonucci centrali difensivi. Cuadrado, espulso all'andata, ci sarà: giocherà però più alto. Al suo fianco, Rabiot e Bentancur sembrano scontati; per il ruolo di 'trequartista' McKennie è avanti su Ramsey. Poi, l'attacco: se c'è Ronaldo, ci sarà certamente uno tra il dieci e il nove. Favorito... l'argentino!