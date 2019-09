Una sorpresa in vista, per Fiorentina-Juve. Tutta di matrice viola, s'intende. Sì, perché Pedro, l'attaccante brasiliano arrivato a Firenze nelle ultime battute del calciomercato estivo, è già a disposizione di Vincenzo Montella. Che ben lo sta vedendo in questi primi giorni all'ombra del Franchi. Il ventiduenne è arrivato in Toscana l'altro ieri: ha un problema al ginocchio, una botta che sta comunque smaltendo. Ma, complice un momento un po' complicato di Vlahovic - e un Boateng da monitorare, o da provare in altra posizione - l'Aeroplanino potrebbe dargli già tanto minutaggio. Anzi: potrebbe lanciarlo proprio titolare nella super sfida contro la Juventus.